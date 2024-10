Faeser verteidigt geändertes Sicherheitspaket

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Änderungen am Sicherheitspaket der Ampel-Koalition gegen Kritik verteidigt. In der ARD sagte die SPD-Politikerin am Abend, die nun vorgesehenen Ausnahmen beträfen ausreisepflichtige Schwangere, für deren Asylantrag ein anderes EU-Land zuständig ist. Diese Ausnahme für eine kleine, vulnerable Gruppe nehme dem Gesetz nicht die Schärfe. Die Union spricht dagegen von einer abgeschwächten Version. - Übermorgen soll sich der Innenausschuss des Bundestags mit dem überarbeiteten Sicherheitspaket beschäftigen. Es sieht etwa mehr Abschiebungen ausländischer Gewalttäter vor und eine Verschärfung des Waffenrechts.

