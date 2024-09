Faeser verteidigt Ausweitung der Grenzkontrollen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die ab Montag geltenden Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen verteidigt. Die Maßnahmen würden greifen, um die irreguläre Migration zurückzudrängen, sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Durch die bereits bestehenden Kontrollen seien seit Oktober vergangenen Jahres mehr als 30.000 Menschen an den Grenzen zurückgewiesen worden, so Faeser. Der Union geht das Vorhaben nicht weit genug. Die Landesinnenminister von CDU und CSU forderten in einer Erklärung die Ampel-Regierung erneut zu umfassenden Zurückweisungen von Geflüchteten auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2024 05:00 Uhr