Faeser verspricht Unterstützung für Hochwassergebiete

Augsburg: Die Hochwasserlage hält Teil Bayerns weiter in Atem. In vielen Gemeinden wurden Anwohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Im Landkreis Augsburg etwa müssen Orte entlang der Schmutter evakuiert werden. An der Messe Augsburg ist eine Notunterkunft eingerichtet. In Babenhausen im Landkreis Unterallgäu müssen laut Rotem Kreuz 50 weitere Menschen per Hubschrauber gerettet werden. Andernorts waren Boote im Einsatz, um Menschen in Sicherheit zu bringen. Inzwischen hilft auch die Bundeswehr. Neun Landkreise haben den Katastrophenfall ausgerufen, um Hilfe zu koordinieren, zuletzt Pfaffenhofen an der Ilm, Freising und Neuburg-Schrobenhausen. Auch Baden-Württemberg ist von Überschwemmungen betroffen. Bundesinnenministerin Faeser dankte allen Helfern und Einsatzkräften und versprach weitere Unterstützung durch das Technische Hilfswerk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 21:00 Uhr