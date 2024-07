Faeser veröffentlicht Lagebild zum sexuellen Missbrauch

Wiesbaden: In Deutschland werden immer mehr Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen registriert. Bundesinnenministerin Faeser wird in Kürze im Bundeskriminalamt in Wiesbaden die aktuellen Fallzahlen vorstellen. Wie vorab bekannt wurde, gab es im letzten Jahr in allen Bereichen eine Steigerung. Bundesweit wurden demnach fast 20.000 Kinder und Jugendliche Opfer sexueller Gewalt. Mehr als Dreiviertel der Opfer waren weiblich, die meisten Tatverdächtigen männlich. Ein besonders starker Anstieg wurde im Bereich Kinderpornografie festgestellt. Hier waren die meisten Tatverdächtigen zwischen 14 und 17 Jahre alt. Das BKA erklärte den Anstieg der Fallzahlen zum einen mit verstärkten Ermittlungen in dem Bereich, zum anderen damit, dass moderne Technik solche Straftaten erleichtert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.07.2024 09:15 Uhr