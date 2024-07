Faeser verbietet Islamisches Zentrum Hamburg

Hamburg: Bundesinnenministerin Faeser hat das einflussreiche Islamische Zentrum in der Hansestadt verboten. Betroffen sind auch fünf Teilorganisationen. Polizisten durchsuchen seit heute Früh 53 Gebäude in acht Bundesländern - auch in Bayern. Faeser teilte zur Begründung mit, der schiitische Verein propagiere eine islamistische, totalitäre Ideologie. Nach ihren Worten richtet diese sich unter anderem gegen die Menschenwürde, gegen Frauenrechte und gegen eine unabhängige Justiz. Der Verfassungsschutz wirft dem Islamischen Zentrum Hamburg vor, Terroristen zu unterstützen und einen aggressiven Antisemitismus zu verbreiten. Es gilt als direkte Vertretung des iranischen Revolutionsführers in Deutschland. Bayerns Innenminister Herrmann lobte das Verbot. Man müsse verhindern, dass Extremisten unter dem Deckmantel des Vereinsrechts ihr Unwesen treiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 09:00 Uhr