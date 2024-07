Faeser spricht von gestiegener russischer Bedrohung

Berlin: Vor dem Hintergrund von Berichten über Anschlagspläne gegen Rheinmetall-Chef Papperger betont Bundesinnenministerin Faeser die Entschlossenheit der deutschen Sicherheitsbehörden. Man nehme die erheblich gestiegene Bedrohung durch die russische Aggression sehr ernst, so Faeser, die aber zum konkreten Fall nicht Stellung nehmen wollte. Der Kreml wies die Berichte zurück, wonach US-Geheimdienste Pläne der russischen Regierung zu Pappergers Ermordung aufgedeckt hätten. Rheinmetall ist einer der größten Produzenten von Munition weltweit und liefert in großem Stil Panzer und Artillerie in die Ukraine. Auch andere Rüstungskonzerne, die in die Ukraine liefern, haben angekündigt, ihre Sicherheitskonzepte zu überprüfen.

