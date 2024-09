Faeser soll umfassende Grenzkontrollen ab Mitte September angeordnet haben

Berlin: An allen deutschen Landesgrenzen wird es vermutlich bald Kontrollen geben. Das soll Bundesinnenministerin Faeser angeordnet und die EU-Kommission entsprechend informiert haben. Das wurde aus Regierungskreisen bekannt. Die Kontrollen sollen demnach in gut einer Woche beginnen. Faeser wolle damit dafür sorgen, dass die irreguläre Migration eingedämmt und die Sicherheitslage verbessert wird. Zudem soll die Bundesregierung ein eigenes Konzept entwickelt haben, um verstärkt die Zurückweisungen von Migranten zu ermöglichen. Details wurden bisher noch nicht bekannt. Laut Bundesinnenministerium ist seit Oktober vergangenen Jahres mehr als 30.000 Menschen die Einreise verweigert worden. Faeser hatte im vergangenen Herbst stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet.

