Faeser ordnet Trauerbeflaggung für oberste Bundesbehörden an

Berlin: Nach der Attacke in Magdeburg haben Sachsen-Anhalt und der Bund Trauerbeflaggung angeordnet. Den Innenministerien zufolge stehen im Gedenken an die Todesopfer die Fahnen an den jeweiligen Dienstgebäuden auf halbmast. Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde nach der gestrigen Todesfahrt mittlerweile für beendet erklärt. Mehrere Bundesländer gaben bekannt, dass sie die Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten nochmals verstärken wollen. So erklärte Bayerns Innenminister Herrmann, man erhöhe lageangepasst die Polizeipräsenz. Konkrete Hinweise auf eine Gefahr gibt es demnach aber nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 16:30 Uhr