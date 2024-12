Faeser ordnet Trauerbeflaggung für oberste Bundesbehörden an

Berlin: Nach der Attacke in Magdeburg haben Sachsen-Anhalt und der Bund Trauerbeflaggung angeordnet. Den Innenministerien zufolge stehen im Gedenken an die Todesopfer die Fahnen an den jeweiligen Dienstgebäuden auf halbmast. Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde nach der gestrigen Todesfahrt mittlerweile für beendet erklärt. Man sei in tiefer Trauer, so die Veranstalter. Um 13 Uhr soll eine Mahnwache auf dem Opernplatz abgehalten werden, am Abend findet eine weitere Mahnwache und eine Gedenkfeier im Magdeburger Dom statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 13:00 Uhr