Faeser ordnet Kontrollen an allen Grenzen an

Berlin: Als Maßnahme gegen irreguläre Einwanderung hat Bundesinnenministerin Faeser vorübergehende Kontrollen an allen deutschen Grenzen angeordnet. In Berlin sprach Faeser auch vom Schutz vor den akuten Gefahren durch den islamistischen Terror und durch schwere Kriminalität. Derzeit gibt es bereits stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Tschechien und Polen. Ab dem 16. September sollen sie auch an den übrigen Grenzen gelten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2024 01:00 Uhr