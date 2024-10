Faeser nennt Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen lebenswichtig

Karslruhe: Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes entscheiden noch heute, ob der gestern festgenommene Libyer in Untersuchungshaft muss. Der Mann soll nach Informationen der Bundesanwaltschaft einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben. Dazu habe er sich in einem Messengerdienst mit einem Mitglied der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat ausgetauscht. Die Polizei hatte den Mann gestern in seiner Wohnung in Bernau in Berlin festgenommen. Die entscheidenden Hinweise sollen von ausländischen Geheimdiensten gekommen sein. Mehrere Medien berichten, dass es sich bei dem Terrorverdächtigen um einen abgelehnten Asylbewerber handelt. Bundesinnenministerin Faeser lobte den Einsatz der Ermittler und betonte, wie wichtig der Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen sei.

