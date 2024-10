Faeser nennt Schutz jüdischer und israelischer Einrichtungen lebenswichtig

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat jüdischen Einrichtungen in Deutschland den Schutz des Staates zugesichert. Nach dem vereitelten Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin sagte die SPD-Politikerin, die Sicherheit von jüdischen Einrichtungen habe höchste Bedeutung für die Regierung. Die Sicherheitsbehörden handelten mit höchster Wachsamkeit und Aufmerksamkeit angesichts der hohen Bedrohungslage durch islamistische Gewalt. Gestern war ein mutmaßlicher IS-Unterstützer aus Libyen festgenommen worden, der laut Bundesanwaltschaft einen Anschlag mit einer Schusswaffe auf die israelische Botschaft in Berlin geplant haben soll. Die Anti-Terror-Einheit GSG9 hatte den Mann in einer Unterkunft für Asylbewerber in der Nähe von Berlin aufgespürt. Der Hinweis kam von einem ausländischen Geheimdienst.

