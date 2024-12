Faeser mahnt zu Respekt gegenüber Einsatzkräften an Silvester

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat vor dem Jahreswechsel dazu aufgerufen, die Arbeit der Polizei- und Rettungskräfte zu respektieren. Attacken mit Böllern oder auf andere Weise müssten hart bestraft werden, etwa durch Freiheitsstrafen, so die SPD-Politikerin gegenüber dem "Tagesspiegel". Sie kündigte ein konsequentes Vorgehen gegen Chaoten und Gewalttäter rund um die Silvesternacht an. In diesem Jahr ist erneut die Bundespolizei im Einsatz. Sie soll helfen, bei öffentlichen Veranstaltungen das Waffen- und Messerverbot zu kontrollieren. Vor zwei Jahren hatte es in Berlin und auch in anderen Städten schwere Ausschreitungen mit Attacken gegen Polizei- und Rettungskräfte gegeben. Polizisten wurden dabei gezielt in einen Hinterhalt gelockt.

