Faeser lässt Abschiebungen nach Afghanistan prüfen

Berlin: Nach der tödlichen Messerattacke von Mannheim prüft das Bundesinnenministerium offenbar, Straftäter nach Afghanistan abzuschieben. Das berichtet das ARD-Hauptstadtstudio. Allerdings müssten noch einige offene Fragen geklärt werden, etwa wie eine sichere Rückführung für die Begleitpersonen gewährleistet werden kann oder wer die dafür nötigen Dokumente ausstellt. Die Taliban-Regierung in Afghanistan ist nicht international anerkannt, Abschiebungen dorthin dürften deshalb schwierig sein. Auch FDP-Fraktionschef Dürr sagte der "Bild"-Zeitung, Personen, die hier islamistisch auffällig werden, sollten künftig auch in Länder abgeschoben werden, in denen das bisher nicht möglich war, wie Afghanistan oder Syrien. Auslöser der Debatte ist der Messerangriff in Mannheim. Der mutmaßliche Täter stammt aus Afghanistan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2024 09:15 Uhr