Faeser kündigt Kontrollen an deutschen Landesgrenzen an

Berlin: Ab kommendem Montag wird die Bundespolizei an allen deutschen Landesgrenzen Kontrollen durchführen. Das hat Bundesinnenministerin Faeser angekündigt. Dadurch solle die innere Sicherheit gestärkt und die irreguläre Migration bekämpft werden. Seit vergangenem Oktober war bereits an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz kontrolliert worden. Nach Angaben Faesers waren dabei mehr als 30.000 Asylsuchende zurückgewiesen worden. Künftig werde die Zahl deutlich höher sein, so die Ministerin. Kanzler Scholz unterstrich erneut den ernsthaften Willen der Regierung, sich mit Union und Bundesländern auf Maßnahmen zur Eindämmung der irregulälren Migration zu einigen. Dies müsse im Rahmen klarer Prinzipien geschehen, betonte Scholz beim Sommerfest der Parteizeitung "Vorwärts".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 23:00 Uhr