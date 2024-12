Faeser kündigt Aufklärung früherer Hinweise auf Taleb A. an

Berlin: Nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag von Magdeburg mit fünf Toten und vielen Verletzten hat Bundesinnenministerin Faeser schnelle Aufklärung zu früheren Hinweisen auf den Angreifer zugesichert. Es gehe um einen Täter, der in kein bisheriges Raster passe, sagte Faeser. Taleb A. habe wie ein islamistischer Terrorist gehandelt, obwohl er ideologisch offenbar ein Islamfeind sei. Nach Angaben des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern war der heute 50-Jährige aus Saudi-Arabien bereits während seiner Facharztausbildung in Stralsund mit der Androhung von Straftaten aufgefallen, wofür er auch verurteilt wurde. Auch gegen den Verein Säkulare Flüchtlingshilfe und den Zentralrat der Ex-Muslime ging A. vor. Mitglieder der Flüchtlingshilfe zeigten ihn wegen Verleumdung und Beschimpfungen an. Der Zentralrat teilte mit, Mitglieder des Vereins seien von A. regelrecht terrorisiert worden.

