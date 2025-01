Faeser: In Deutschland wird über den Ausbau von Schutzräumen beraten

Berlin: Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wird auch in Deutschland über besseren Schutz beraten. Dabei geht es nach den Worten von Innenministerin Faeser vor allem um die Rüstungsindustrie. Es gebe aber auch Vorbereitungen für den Ausbau von Schutzräumen, hat Faeser der Süddeutschen Zeitung gesagt. Man prüfe gerade, wie Keller in öffentlichen Gebäuden, Tiefgaragen oder U-Bahnhöfen entsprechend genutzt werden können, so Faeser. Die SPD-Politikerin geht von einer erhöhten Bedrohungslage aus. Sie erklärte wörtlich: "Wir sind der größte Unterstützer der Ukraine in Europa, darauf hat es Putin abgesehen." Zurzeit gibt es für gut 80 Millionen Menschen in Deutschland nur rund 480.000 Plätze in öffentlichen Schutzräumen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 06:00 Uhr