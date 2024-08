Faeser hält an Verschärfung des Waffenrechts fest

Berlin: Das Bundesinnenministerium will das Waffenrecht verschärfen. Das hat eine Sprecherin dem "Tagesspiegel" gesagt. Demnach soll die Bevölkerung vor allem vor Messerangriffen besser geschützt werden. Wann das Ministerium Vorschläge dazu vorlegt, ist aber weiter unklar. Die Rufe nach einem schärferen Waffenrecht waren zuletzt lauter geworden. Eine geplante Reform ist aber immer noch nicht in der Bundesregierung abgestimmt. Innenministerin Faeser hatte sich unter anderem für ein generelles Waffenverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln ausgesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2024 05:00 Uhr