Faeser hält an Grenzkontrollen fest

Warschau: Beim Treffen der EU-Innenminister hat es heftige Kritik am Unionsantrag zur Verschärfung der Migrationspolitik gegeben. Die Ministerinnen und Minister mehrerer Staaten sprachen sich gegen dauerhafte Kontrollen an den EU-Binnengrenzen aus. Die Union hatte gestern mit Stimmen der AfD einen Antrag durchgebracht, der unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Schutzsuchenden vorsieht. - Bundesinnenministerin Faeser erklärte, noch halte sie an den Kontrollen fest - bis der Außengrenzschutz greife. Es sei jedoch wichtig, dass der Schengen-Raum irgendwann wieder offene Grenzen habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 14:00 Uhr