Faeser gegen Fortsetzung bundesweiter Grenzkontrollen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will die zur EM eingeführten, deutschlandweiten Grenzkontrollen nicht weiter fortführen. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Dort heißt es von Faesers Sprecher, weitere Kontrollen müsste man bei der EU anmelden. Das sei nicht geplant. Die vorübergehende Anordnung von Binnengrenzkontrollen sei, so der Sprecher "nur zeitlich begrenzt und als ultima ratio" gedacht gewesen. Laut Zeitung wollen Bund und Länder morgen eine Bilanz der Kontrollen präsentieren. Seit 7. Juni seien hunderte Schleuser erwischt und tausende illegale Einreisen verhindert worden. Politiker von FDP und Union würden die Grenzkontrollen deswegen gerne aufrechterhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 06:00 Uhr