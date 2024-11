Faeser fordert konsequente Kontrolle des Messerverbots auf Weihnachtsmärkten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat die Behörden in den Bundesländern zu strengen Kontrollen des Messerverbots auf Weihnachtsmärkten aufgefordert. Wer gegen das Messerverbot verstoße, dem drohen Bußgelder von bis zu 10.000 Euro, warnte Faeser in der "Bild am Sonntag". Es gelte "Null Toleranz". Die Polizei solle an vielen Orten präsent sein und für Sicherheit sorgen – dafür dankte Faeser den Landespolizeien. Das Messerverbot war als Teil des Sicherheitspakets im Oktober vom Bundestag verabschiedet worden.

