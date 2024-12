Faeser fordert europäische Abstimmung zu Umgang mit syrischen Flüchtlingen

Brüssel: Bundesinnenministerin Faeser hat sich für ein europaweit einheitliches Vorgehen im Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien ausgesprochen. Am Rande eines Treffens der EU-Innenminister sagte sie, es wäre zielführend, Rückführungen und Abschiebungen gemeinsam zu organisieren. Zugleich erneuerte sie aber auch ihr Angebot an Pflegekräfte und Ärzte die aus Syrien stammten, in Deutschland zu bleiben. Faeser sagte, sie seien willkommen, wenn sie die Gesetze achten und hier arbeiten. EU-Innenkommissar Brunner sprach sich dafür aus, zunächst nur freiwillige Rückkehrer zu unterstützen. Nach dem Machtwechsel in Syrien hatten etliche europäische Staaten ihre Asylverfahren für Syrer ausgesetzt. Österreich kündigte ein "Rückführungs- und Abschiebeprogramm" an.

