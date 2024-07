Faeser dankt Einsatzkräften nach Fußball-EM

Berlin: Innenministerin Faeser hat sich nach dem EM-Finale bei zehntausenden Einsatzkräften von Polizei, Rettung sowie Ehrenamtlichen und Volunteers für ein friedliches Fußballfest in Deutschland bedankt. Ihren Angaben nach war es nicht zu ernsthaften Sicherheitspannen gekommen. Die SPD-Politikerin zog ein positives Turnierfazit. Deutschland habe sich als guter Gastgeber präsentiert. Wörtlich sagte Faeser: "Viele Bilder dieses Sommers in unseren Städten werden unvergesslich bleiben". Der Fußball hat nach ihren Worten in den vergangenen Wochen einen Gemeinsinn geschaffen, der unserer Gesellschaft guttue.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2024 13:15 Uhr