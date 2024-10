Fälle von Polio in Konfliktländern deutlich gestiegen

New York: Die Zahl der Polio-Fälle in Krisenländern hat sich binnen fünf Jahren verdoppelt. Das zeigt eine Analyse des Kinderhilfswerks UNICEF, die zum heutigen Weltpoliotag veröffentlicht wurde. Die routinemäßige Impfung von Kindern sei demnach von 75 auf 70 Prozent gesunken. Damit liege sie weit unter 95 Prozent. Das ist der Wert, der für eine Herdenimmunität erreicht werden müsste. Im Jahr 2023 lebten 85 Prozent der an Polio erkrankten Kinder in Krisen- und Konfliktländern. In diesen Gebieten ist die medizinische Versorgung durch Krieg, Naturkatastrophen, humanitäre Krisen und andere destabilisierende Faktoren erschwert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.10.2024 13:15 Uhr