Fachkräftelücke in Kitas wird laut Verdi noch lange bestehen

Berlin: Der Fachkräftemangel in deutschen Kindertagesstätten wird aus Sicht der Gewerkschaft Verdi noch einige Jahre andauern. Die Bundesfachgruppenleiterin für den Bereich Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit, Alsago, sagte dem Evangelischen Pressedienst, erst innerhalb von 15 Jahren wäre es möglich, die Personallücke zu schließen. Dafür müsse man aber jetzt anfangen, die Ausbildungsstrukturen zu schaffen und Lehrkräfte heranzuziehen. Denn es fehlten nicht nur Schulen und Hochschulen, um neue Erzieherinnen und Erzieher auszubilden, sondern auch entsprechendes Lehrpersonal. Alsago kritisierte dabei auch die Gesamtstrategie in Deutschland. Bund und Länder müssten sich einen Überblick verschaffen und verbindliche Vereinbarungen treffen, um dem Fachkräftemangel gerecht zu werden, so die Arbeitnehmervertreterin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 10:00 Uhr