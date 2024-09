Fachkräfte in technischen Berufen verdienen am meisten

Köln: Fachkräfte in technischen Berufen verdienen nach ihrer Ausbildung überdurchschnittlich viel Geld. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft in einer Studie belegt. So liege zum Beispiel der Bruttomedianlohn als Mechatroniker in der Autoindustrie bei 5670 Euro im Monat. Das Medianentgelt ist der Lohn, bei dem es genauso viele Beschäftigte mit einem höheren wie mit einem niedrigeren Lohn gibt. Auf Rang zwei folgen Fluggerätemechaniker und Leichtflugzeugbauer mit 5108 Euro sowie spezialisierte Fachkräfte in der Versicherungs- und Finanzbranche, zum Beispiel Tresorverwalter, mit 5021 Euro.

