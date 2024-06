EZB senkt erstmals seit 2019 wieder die Zinsen

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank senkt erstmals seit 2019 die Zinsen. Wie die EZB mitteilte, wird der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent nach unten gesetzt. Den am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagensatz senkten die Währungshüter auf 3,75 Prozent - bislang lag er bei 4,00 Prozent. Mit ihrem Schritt nach unten folgt die EZB den Notenbanken in Kanada, der Schweiz und in Schweden, die bereits die Zinsen gesenkt haben. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank in einer beispiellosen Serie die Leitzinsen erhöht, um gegen die Inflation anzukämpfen. Für Kreditnehmer sind sinkende Zinsen eine gute Nachricht, denn Kredite werden dadurch günstiger. Sparer müssen sich dagegen darauf einstellen, dass sie tendenziell weniger Zinsen für ihr Geld bekommen.

