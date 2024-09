Extremwetter betrifft meiste Kommunen in Deutschland

Berlin: Mehr als drei Viertel der Kommunen in Deutschland hat in den vergangenen zehn Jahren Auswirkungen von Extremwetter-Ereignissen zu spüren bekommen. Doch nur wenige haben einen Plan erarbeitet, um sich den Folgen des Klimawandels anzupassen. Das geht aus einer repräsentativen Befragung im Auftrag des Umweltbundesamtes hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Aktuell drohen in Süd- und Ostdeutschland Überflutungen. Für Zentral- und Osteuropa warnen Wetterbehörden sogar vor den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. In Teilen Tschechiens und Polens sind in den kommenden vier Tagen bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter vorhergesagt.

