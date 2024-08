Extremisten feuern offenbar Raketen aus Gaza auf Israel

Tel Aviv: Das israelische Militär meldet wieder Beschuss durch militante Palästinenser aus dem Gazastreifen. Eine Rakete sei ins Meer vor der Küstenmetropole Tel Aviv gestürzt. Die andere habe Israel nicht erreicht, so die Armee. Die islamistische Hamas bestätigte die Angriffe. Sie will sich damit für den Militäreinsatz im Gazastreifen rächen, bei dem nach palästinensischen Angaben bisher knapp 40.000 Menschen getötet wurden. Die israelische Armee berichtete am Nachmittag, sie habe in Rafah im Süden des Gazastreifen in den vergangenen Tagen rund einhundert militante Palästinenser ausgeschaltet und zahlreiche Waffen zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2024 18:15 Uhr