Explosionen vor Oberstem Gerichtshof in Brasília

Brasília: Das brasilianische Regierungsviertel in Brasília ist am Abend von zwei schweren Explosionen erschüttert worden. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich die beiden Detonationen im Abstand von nur wenigen Sekunden vor dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs. Ein Mensch wurde getötet. Das Gerichtsgebäude wurde daraufhin evakuiert und nach weiteren Sprengsätzen abgesucht. Brasiliens Generalstaatsanwalt bezeichnete die Vorfälle in sozialen Medien als "Angriff". Präsident Lula da Silva hatte wenige Minuten vor den Explosionen den nahegelegenen Präsidentenpalast verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 04:00 Uhr