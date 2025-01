Explosion von Tanklaster in Nigeria fordert viele Todesopfer

Lagos: In Nigeria sind bei der Explosion eines Tanklasters mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Verkehrssicherheitsbehörde des Staates mitteilte, hatten sich viele Menschen um einen umgestürzten Lkw versammelt, um auslaufenden Treibstoff abzuschöpfen, als es zur Explosion kam. Den Angaben war Tanklaster mit etwa 60.000 Litern Benzin an einer Kreuzung verunglückt und umgekippt. Wegen der Wirtschaftskrise in Nigeria sind viele Menschen dort verarmt. In den vergangenen 18 Monaten verfünffachten sich die Benzinpreise. Immer wieder kommt es zu tödlichen Unglücken mit Tanklastwagen.

