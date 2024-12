Explosion in Den Haag dürfte kriminellen Hintergrund haben

Den Haag: Einen Tag nach der schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus der niederländischen Metropole gibt es Hinweise auf ein Verbrechen. Staatsanwältin Margreet Fröberg sagte vor Journalisten, ein Bezug zur Drogenkriminalität werde untersucht. Was die Ursache für die Katastrophe war, bei der mindestens fünf Menschen getötet und vier verletzt wurden, ist noch nicht klar. Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern dauert an. Untersucht wird laut Fröberg die Rolle eines ausgebrannten Autos in der Nähe des zum Teil eingestürzten Gebäudes. Auch werde nach einem Wagen gefahndet, der unmittelbar nach der Explosion mit hoher Geschwindigkeit davongerast war. In den Niederlanden gibt es seit längerem immer wieder Sprengstoffanschläge im kriminellen Milieu: Betroffen sind Häuser, Firmeneingänge und Autos, an denen nachts Sprengsätze explodieren - bisher richteten sie aber nur Sachschäden an.

