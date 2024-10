Explosion erschüttert den Süden von Beirut

Beirut: In der Nacht hat Israel seine Angriffe auf Ziele in den südlichen Vororten von Beirut fortgesetzt. Zivilisten wurden aufgefordert, bestimmte Orte zu verlassen, kurz darauf war mindestens eine Explosion zu hören. Mehrere Krankenhäuser im Raum Beirut mussten den Betrieb einstellen. Die Bundeswehr hat wieder ein Flugzeug nach Beirut geschickt, um Deutsche auszufliegen. Die Maschine flog mit Hilfsgütern, vor allem medizinischem Material, in den Libanon und kehrte mit 219 deutschen Staatsbürgern zurück. Trotz der Angriffe beschießt die Hisbollah weiterhin den Norden Israels vom Libanon aus. Die israelische Armee erklärte, gestern seien es 180 Geschosse gewesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2024 02:00 Uhr