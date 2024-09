Expertendialog empfiehlt Umbau der EU-Agrarpolitik

Brüssel: Ein Expertendialog empfiehlt einen deutlichen Umbau der europäischen Agrarpolitik. Die Gruppe wurde von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Januar ins Leben gerufen, nachdem in mehreren Ländern Bauern auf die Straße gegangen waren. Demnach soll es niedrigere Steuern auf Lebensmittel geben und ein neues europäisches Tierwohlkennzeichen. Außerdem sollen die Landwirtinnen und Landwirte stärker unterstützt werden, die Förderung am dringendsten benötigen. Auch soll umweltfreundliches Handeln kräftiger belohnt werden. An den Diskussionen der Expertengruppe beteiligten sich Bauern- und Umweltverbände sowie die Lebensmittelindustrie.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.09.2024 14:00 Uhr