Experten warnen vor Entwicklungsstörungen durch digitale Medien

Braunschweig: Gesundheitsexperten warnen vor einer Zunahme von Entwicklungsstörungen durch digitale Medien. Dabei berufen sie sich auf eine neue Statistik der Kaufmännischen Krankenkasse. Die KHH hat demnach in den vergangenen zehn Jahren 37 Prozent mehr motorische Störungen bei Kindern und Jugendlichen registriert, bei den 15- bis 18-Jährigen sogar 77 Prozent mehr. Bei Sprach- und Sprechstörungen verzeichnete sie in dieser Altersgruppe sogar ein Plus von über 100 Prozent. Der Braunschweiger Hirnforscher Korte erklärte, stundenlanges Bildschirm-Schauen schon im Kleinkindalter beeinträchtige die Vernetzung von Sprachzentren im Gehirn. Das wirke sich dann auf die Sprach- und Lesekompetenz sowie die Konzentrations - und Empathiefähigkeit aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.10.2024 18:15 Uhr