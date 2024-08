Experten warnen vor Einfluss von KI auf junge Menschen im Netz

Berlin: Experten warnen vor zunehmenden Risiken, denen Kinder und Jugendliche im Internet ausgesetzt sind. Wie es in dem Jahresbericht von Jugendschutz.net heißt, lassen sich durch Künstliche Intelligenz erzeugte Inhalte kaum mehr von der Realität unterscheiden. Zudem sei es in der Online-Kommunikation zunehmend schwerer zu erkennen, ob es sich bei dem Gegenüber um eine tatsächliche Person oder ein KI-System handelt. Vor allem Kinder und Jugendliche könnten kaum abschätzen, wie vertrauenswürdig übermittelte Informationen sind und welche persönlichen Daten sie problemlos preisgeben können. Und die KI liefere auch oft falsche oder unpassende Ergebnisse und bringe junge Menschen in Gefahr. Jugendschutz.net ist ein Kompetenzzentrum von Bund und Ländern.

