Experte sucht nach Riesenrad-Brand bei Leipzig nach Ursache

Großpösna: Nach dem Brand auf einem Riesenrad mit mehr als 20 Verletzten in der Nähe von Leipzig ist ein Experte derzeit auf der Suche nach der Ursache. Der Brandort ist abgesperrt, die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Am Abend hatte eine Riesenrad-Gondel auf dem Highfield-Festival Feuer gefangen, es griff dann auf die nächste über. Die beiden Gondeln wurden vollständig zerstört. Nach Angaben der Polizei erlitten vier Menschen Brandverletzungen, eine Person verletzte sich durch einen Sturz. Die anderen Verletzten sind demnach Festivalbesucher und Ersthelfer, die mit dem Rauch in Kontakt gekommen sind. Das Programm des Highfield-Festivals, auf dem etwa 30.000 Menschen feiern, wurde zwischenzeitlich unterbrochen, am späten Abend dann aber wieder aufgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 10:00 Uhr