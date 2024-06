Ex-Umweltminister Klaus Töpfer ist tot

Berlin: Der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist tot. Er starb im Alter von 85 Jahren nach einem Sturz bei einer Veranstaltung in München. Der CDU-Politiker prägte das damals noch neue Ministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit, das er sieben Jahre lang führte. Schon seit den 80er Jahren setzt er sich für den Ausstieg aus der Atomkraft ein, in der Union war das damals noch eine Außenseitermeinung. Von 1998 bis 2006 leitete er das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, danach war er weiter in verschiedenen Gremien tätig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2024 15:00 Uhr