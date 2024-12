Ex-TV-Moderator Hermes Phettberg gestorben

Wien: Der frühere österreichische TV-Moderator Hermes Phettberg ist gestorben. Nach Angaben eines Freundes schlief er gestern in einem Krankenhaus im Alter von 72 Jahren ruhig ein. Phettberg, dessen bürgerlicher Name Hannes Fenz war, war in den 90er Jahren Gastgeber einer berühmt-berüchtigten Talkshow im ORF. Er sorgte für Aufsehen, weil er sich zum Sadomasochismus bekannte. Phettberg lebte nach mehreren Schlaganfällen weitgehend zurückgezogen. Bis zuletzt veröffentlichte er in der Wiener Wochenzeitung «Falter» eine Kolumne.

