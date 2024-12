Ex-Spitzenturnerin erhebt schwere Vorwürfe gegen Verband

Hamburg: Die ehemalige Spitzenturnerin Tabea Alt erhebt schwere Vorwürfe gegen den Deutschen- und den Schwäbischen Turnerbund. Sie wirft ihnen systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch vor. Ihre Gesundheit sei in der Jugend am Bundesstützpunkt in Stuttgart gezielt und bewusst aufs Spiel gesetzt worden, sagte Alt. Sie kritisiert auch, ärztliche Vorgaben seien missachtet worden. IOC-Mitglied Kim Bui und weitere Turnerinnen äußerten ihre Solidarität. Der DTB kündigt an, den Fall zu untersuchen. Man werde dabei externe Unterstützung hinzuziehen, um die Vorwürfe aufzuarbeiten.

