Ex-Soldaten wegen Misshandlung eines Kameraden verurteilt

Laufen: Das Amtsgericht im oberbayerischen Laufen hat zwei frühere Bundeswehrsoldaten wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer hatten in einer Kaserne in Bad Reichenhall nachts einen Kameraden aus dem Bett gezogen, gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf unter eine laufende Dusche gezerrt. Das Gericht urteilte nach Jugendstrafrecht und verhängte Geldauflagen in Höhe von 800 beziehungsweise 1.000 Euro. Laut Richter hatten die beiden Täter Reue gezeigt. Sie sind mittlerweile unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 15:00 Uhr