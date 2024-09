Ex-Porsche-Chef Wiedeking spricht sich für harte Einschnitte bei VW aus

Wolfsburg: Der Volkswagen-Konzern kommt nach Ansicht des früheren Porsche-Chefs und VW-Aufsichtsrats Wiedeking um harte Einschnitte nicht herum. VW täte gut daran, sich einer Rosskur zu unterwerfen, sagte Wiedeking der "Bild". Die Effizienz in den heimischen Werken sei im Vergleich zu vielen anderen immer schlechter gewesen. VW-Aufsichtsratschef Blume bleibe nichts anderes übrig, als einen harten Sanierungskurs einzuschlagen. Er müsse ausbaden, was seine Vorgänger nicht erledigt haben. Die Ursachen für Probleme im Konzern seien seit Jahren bekannt, so Wiedeking, der von 1991 bis 2009 an der Spitze von Porsche stand und den Konzern grundlegend saniert hatte. VW hatte vergangene Woche Sparmaßnahmen angekündigt und auch Werksschließungen nicht ausgeschlossen.

