Ex-Polizist findet unveröffentlichte Michael-Jackson-Songs

Los Angeles: In Südkalifornien sind bisher unveröffentlichte Aufnahmen von Michael Jackson entdeckt worden. Wie US-Medien berichten, stieß ein früherer Polizist in einem Lagerraum auf Musikkassetten mit einem dutzend Songs und Tonaufnahmen des verstorbenen Popstars. Jackson soll das Material Anfang der 1990er Jahre aufgenommen haben. Seine Nachlassverwalter teilten mit, dass sie im Besitz der Originalaufnahmen zu diesen Songs seien und über alle Rechte verfügten. Der Finder will die Bänder nun einem Auktionshaus übergeben. Jackson war 2009 im Alter von 50 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2024 09:30 Uhr