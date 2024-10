Ex-One-Direction-Star Liam Payne ist tot

Buenos Aires: Das frühere Mitglied der britischen Band One Direction, Liam Payne, ist tot. Nach Angaben von Polizei und Rettungskräften stürzte der Sänger und Songwriter aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Die genauen Umstände sind noch unklar. Payne hatte in den vergangenen Jahren offen über seine Probleme mit Alkoholismus und der Berühmtheit gesprochen. One Direction war 2010 für eine britische TV-Show gecastet worden und international berühmt. 2016 hatte die Band erklärt, eine Auszeit zu nehmen. Payne wurde 31 Jahre alt; er hinterlässt einen siebenjährigen Sohn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2024 06:00 Uhr