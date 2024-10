Ex-Häftlinge der JVA Gablingen erheben schwere Vorwürfe

Augsburg: Zwei frühere Häftlinge der JVA Gablingen erheben im BR neue Vorwürfe gegen das Gefängnis. Ein Ex-Häftling berichtet von massiver Gewalt durch das Personal, darunter Tritten ins Gesicht. Der Mann habe damals auf einen Arzt gewartet. Bevor er den Termin habe wahrnehmen können, hätten ihn Mitarbeiter der JVA verprügelt. Später sei er in einen besonders gesicherten Haftraum gekommen. Ein weiterer früherer Häftling bestätigt die Berichte. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Zeit, bevor die stellvertretende Gefängnisleiterin den Dienst begonnen hat. Sie steht besonders in der Kritik. Die beiden früheren Häftlinge haben zu ihren Haft-Erfahrungen eidesstattliche Erklärungen abgegeben. Die JVA steht seit Tagen in der Kritik: Nach verschiedenen Vorwürfen der Misshandlung sind Disziplinarverfahren gegen die beschuldigten Mitarbeiter eingeleitet worden. Außerdem wurden Betretungsverbote für die JVA verhängt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 06:00 Uhr