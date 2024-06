Ex-Fußball-Weltmeister Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund Dortmund

Dortmund: Ex-Fußball-Weltmeister Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund in diesem Sommer. Wie der Verein offiziell mitteilte, verlängert der 35-Jährige seinen Vertrag beim BVB nicht. Die Entscheidung sei das Ergebnis eines Gesprächs, das Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl mit dem 35-Jährigen in dieser Woche geführt haben. Kehl bezeichnete den Weltmeister von 2014 als "herausragende Persönlichkeit und dankte ihm für seine Leidenschaft, für seinen Erfolgswillen, aber auch für seine Ecken und Kanten. Ob und wo Hummels in der nächsten Saison spielt, ist nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2024 16:00 Uhr