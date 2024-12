Ex-Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger ist tot

Frankfurt am Main: Der früherer Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger ist tot. Er starb am 23. Dezember im Alter von 100 Jahren. Schlesinger war insgesamt mehr als 40 Jahre für die Bundesbank tätig und prägte die Institution. Gewürdigt wurde vor allem sein Einsatz für eine stabile D-Mark. Dieser bescherte Schlesinger auch internationale Anerkennung. Dem gebürtigen Oberbayern, so hieß es, sei es immer wichtig gewesen, Geldpolitik zu erklären – sei es in persönlichen Beiträgen oder im Monatsbericht der Bundesbank.

