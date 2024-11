Ex-Bayern-SPD-Chefin Schmidt setzt in K-Frage auf Scholz

Berlin: In der Debatte über den Kanzlerkandidaten der SPD hat sich die frühere bayerische Landesvorsitzende Renate Schmidt für Amtsinhaber Scholz ausgesprochen. In der "Welt am Morgen" auf Bayern 2 sagte Schmidt, es gehe nicht um Beliebtheitswerte, sondern um Inhalte. Die Entscheidung für den Kanzlerkandidaten dürfe nicht mit Germanys Next Topmodel verwechselt werden, so die SPD-Politikerin. Die Partei werde auch mit Olaf Scholz eine gute Chance bei der Bundestagswahl haben. Auch wenn Scholz etwas verschwurbelt und mit gebremstem Schaum daherkomme, werde er bald zu "Olaf, der Kämpfer" werden. - Unterdessen gibt es auch namhafte SPD-Politiker, die Sympathien für Boris Pistorius erkennen lassen: Die Vorsitzenden der nord-rheinwestfälischen SPD-Landesgruppe im Bundestag, Wiese und Esdar, erklärten, sie hörten viel Zuspruch für Pistorius.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 08:00 Uhr