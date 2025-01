Ex-Bauminister Oscar Schneider ist gestorben

Nürnberg: Der ehemalige Bundesbauminister und Nürnberger Ehrenbürger Oscar Schneider ist tot. Wie nun bekannt wurde, starb der gebürtige Mittelfranke am vergangenen Sonntag im Alter von 97 Jahren. Nürnbergs Oberbürgermeister König würdigt Schneider in einer Mitteilung der Stadt als einen Mentor und väterlichen Freund, dem er sehr viel zu verdanken habe. Schneider gelte als einer der wichtigsten Ideengeber für das 2001 eröffnete Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. 1997 verlieh die Stadt ihm die Ehrenbürgerwürde. Schneider war unter Bundeskanzler Kohl Bauminister von 1982 bis 1989.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 12:45 Uhr