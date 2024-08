Ex-BA-Chef Scheele nennt Bürgergeld "schwerwiegenden Fehler"

Berlin: Der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, hat die Einführung des Bürgergelds als schwerwiegenden Fehler der SPD bezeichnet. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er, im Vergleich zu den Hartz-IV-Zeiten würden heute nachweislich weniger Menschen in den Arbeitsmarkt integriert. Und das, obwohl es einen eklatanten Arbeitskräftemangel gebe, so Scheel. Gemessen daran sei das Bürgergeld schlicht nicht erfolgreich. Laut dem ehemaligen BA-Chef - selbst Mitglied der SPD - dürfe das Bürgergeld keine langfristige Alimentation sein. Das Ziel müsse wieder stärker sein, den Bezug von Sozialleistungen umgehend durch Arbeitsaufnahme wieder zu beenden. Der Grundfehler sei gewesen, so Scheel, den Druck, eine Arbeit anzunehmen, deutlich zu mindern und die Sanktionen stark zurückzufahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.08.2024 01:00 Uhr